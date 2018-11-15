Четверг, 15 Ноября 2018 года
17:36:10 МСК

Доступ к цифровому ТВ в жилых домах нужно закрепить законодательно — Руденя

Экономика

«Мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения»

Тверь, 15 ноября 2018, 16:59 — REGNUM  Дополнить федеральное законодательство положениями по обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных домах предложил губернатора Тверской области Игорь Руденя, выступая на заседании правительства РФ 15 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«Первое — мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения. Второе предложение — закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.

Глава региона, выступая на заседании правительства, также рекомендовал своим коллегам в других субъектах РФ уделить большое внимание разъяснительной работе, особенно в сельской местности, а также привлекать к работе волонтеров для помощи людям старшего поколения в подключении цифрового ТВ, настройке оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверская первая среди российских регионов полностью перешла на цифровой формат телевещания. 9 ноября 2018 года состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья. В регионе для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона. Для малоимущих граждан правительство региона готово компенсировать расходы на оборудование. В то же время, чтобы избежать проблем с приобретением самого оборудования, правительство региона организовало сотрудничество с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Читайте ранее в этом сюжете: Руденя рассказал в правительстве РФ о переходе на цифровое телевещание

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить