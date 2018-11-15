Доступ к цифровому ТВ в жилых домах нужно закрепить законодательно — Руденя

Тверь, , 16:59 — REGNUM Дополнить федеральное законодательство положениями по обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных домах предложил губернатора Тверской области Игорь Руденя, выступая на заседании правительства РФ 15 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«Первое — мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового телевидения. Второе предложение — закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания журналистам.

Глава региона, выступая на заседании правительства, также рекомендовал своим коллегам в других субъектах РФ уделить большое внимание разъяснительной работе, особенно в сельской местности, а также привлекать к работе волонтеров для помощи людям старшего поколения в подключении цифрового ТВ, настройке оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверская первая среди российских регионов полностью перешла на цифровой формат телевещания. 9 ноября 2018 года состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья. В регионе для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона. Для малоимущих граждан правительство региона готово компенсировать расходы на оборудование. В то же время, чтобы избежать проблем с приобретением самого оборудования, правительство региона организовало сотрудничество с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

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