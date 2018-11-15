В Югре изменили подход к расселению балков

Ханты-Мансийск, , 17:26 — REGNUM В Югре коренным образом пересмотрели вопрос о ликвидации балочного жилья. Благодаря изменению подхода, в регионе надеются избавиться от него к началу 2020 года. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на пресс-конференции 15 ноября 2018 года.

«Нам нужно определяться в приоритетах. Так мы балочную проблему сейчас решаем. Какое-то время у нас 15 муниципалитетов было в реестре, где расположены балки. И мы каждый год каждым 15 раздавали по три рубля. Потом изменили этот подход. И сперва решили балочную проблему в пяти муниципалитетах. В этом году, дай бог все выполнят свои обязательства — ещё в пяти. Останется ещё пять. Таким образом мы решаем эту проблему направленно, по стопроцентному закрытию этого вопроса. Тогда и достаточность ресурсов есть, потому что они сконцентрированы», — сообщила об алгоритме расселения Наталья Комарова.

В текущем моменте около 3 900 балков в Югре остаётся для сноса. На решение балочной проблемы проблемы за два года выделено более 7,5 млрд рублей. До 2020 года в ХМАО надеются закрыть данный вопрос, отметила Наталья Комарова.

Напомним, проблема балков или вагон-поселений Югры зазвучала в федеральной повестке после обращения жительницы Нягани к президенту РФ Владимиру Путину на «прямой линии» 15 июня 2017 года.

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