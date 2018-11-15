«Отмывочная станция» – экономист о банковской системе РФ

Москва, , 16:57 — REGNUM Российская банковская система — это узаконенная пирамида, уверен экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, признавшейся, что за последние пять лет её ведомство отозвало лицензии более чем у 400 банков.

«Проблема не в том, что ЦБ отозвал 400 лицензий у мелких, средних или даже крупных банков, — сказал Жуковский. — Проблема в том, что российская банковская система — это узаконенная пирамида. Там постоянно бесследно растворяются даже уже не сотни миллиардов рублей, а триллионы рублей вкладчиков. Не было бы проблем, если бы 400 банков просто прекратили своё существование. Однако совокупная дыра в банковской системе, которая вскрылась за последние пять лет, уже сегодня превышает 4 трлн рублей. Но реальная банковская дыра составляет, по моим оценкам, намного больше. На самом деле она достигает минимум 15−20% от банковских активов. То есть это величина, соответствующая примерно 12−16 трлн рублей».

Банковская система РФ, по мнению Жуковского, не выполняет ключевую функцию по трансформированию сбережений населения в капиталообразующие инвестиции.

«Это отмывочная станция по выводу денег из страны, — сказал экономист и добавил, что санация, проведённая ЦБ РФ, не сделала банковскую систему РФ ни более устойчивой, ни динамичной. — Просто прошло удаление наиболее злокачественные опухолей».

Напомним, как сообщила 15 ноября «РГ», глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Конгрессе финансистов в Алма-Ате, призналась, что за последние пять лет Банк России отозвал лицензии более чем у 400 банков. Кроме того, по её словам, за эти годы регулятор санировал больше тридцати банков, включая три очень крупных банковских группы.

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