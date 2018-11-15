Четверг, 15 Ноября 2018 года
17:35:21 МСК

Литву объявили лидером в ЕС по росту продаж новых автомобилей

Экономика

Самое бедное общество, которое покупает новые автомобили

Вильнюс, 15 ноября 2018, 16:47 — REGNUM  

В Литве продолжают фиксировать резкое разделение общества на очень бедных и очень богатых. Очередным подтверждением стали данные Ассоциации европейских производителей автомобилей, которые сегодня, 15 ноября, констатировали, что Литва является лидером в ЕС по продажам новых автомобилей на душу населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в Литве порядка 30% населения, согласно Eurostat, живут на грани или за гранью нищеты. Это также один из самых высоких показателей в ЕС. Уровень социального неравенства, при этом, самый высокий в Евросоюзе.

Что касается рынка новых автомобилей, то в автосалонах в Литве было приобретено свыше 27 тыс. новых автомобилей, что сразу на 26,3% выше, чем годом ранее. Для сравнения: в соседней Латвии рост составил всего 4,8%, а в Эстонии — 5,9%. По всему ЕС — только 1,6%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Литвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить