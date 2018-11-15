Литву объявили лидером в ЕС по росту продаж новых автомобилей

Вильнюс, , 16:47 — REGNUM

В Литве продолжают фиксировать резкое разделение общества на очень бедных и очень богатых. Очередным подтверждением стали данные Ассоциации европейских производителей автомобилей, которые сегодня, 15 ноября, констатировали, что Литва является лидером в ЕС по продажам новых автомобилей на душу населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в Литве порядка 30% населения, согласно Eurostat, живут на грани или за гранью нищеты. Это также один из самых высоких показателей в ЕС. Уровень социального неравенства, при этом, самый высокий в Евросоюзе.

Что касается рынка новых автомобилей, то в автосалонах в Литве было приобретено свыше 27 тыс. новых автомобилей, что сразу на 26,3% выше, чем годом ранее. Для сравнения: в соседней Латвии рост составил всего 4,8%, а в Эстонии — 5,9%. По всему ЕС — только 1,6%.