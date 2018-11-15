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Сенат Италии утвердил декрет о помощи пострадавшим при обрушении моста

Экономика

900 млн евро потратят на восстановление моста и выплату компенсаций

Генуя, Италия, 15 ноября 2018, 16:32 — REGNUM  Верхняя палата парламента Италии в четверг, 15 ноября, утвердила декрет о помощи пострадавшим при обрушении моста Моранди в Генуе, передает Il Giornale.

Общий объем финансирования программы — 900 млн евро. Работы по ликвидации последствий уже идут, до принятия декрета финансирование осуществлялось через национальные и региональные фонды.

Большую часть средств направят на реконструкцию моста, выплату компенсаций пострадавшим (в том числе владельцам домов, расположенных под виадуком), а также на экономическое и инфраструктурное развитие Генуи.

14 августа в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Экономика Италии
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