Премьер-министр Киргизии: Растет доверие бизнеса к работе правительства

Бишкек, , 16:29 — REGNUM В Киргизии стали лучше условия для ведения предпринимательской деятельности, благодаря чему в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» республика поднялась с 77-го на 70-е место. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на парламентском заседании, пишет пресс-служба правительства.

По словам главы кабинета министров, Киргизии удалось улучшить свои показатели по четырем основным направлениям: «Разрешение неплатежеспособности» — страна поднялась сразу на 37 позиций в рейтинге, «Международная торговля» — поднялась на 14 позиций, «Защита миноритарных инвесторов» — поднялась на 13 позиций и «Обеспечение выполнения контрактов» — поднялась на 8 позиций.

Абылгазиев подчеркнул, что всё это демонстрирует повышение доверия бизнеса к деятельности правительства Киргизии по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Также премьер-министр сообщил депутатам о том, что республика смогла подняться на 5 позиций в рейтинге «Глобальной конкуренции», составленном экспертами Всемирного экономического форума. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что это означает повышение конкурентоспособности национальной экономики.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года Киргизия располагалась на 75-й строчке рейтинга создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности «Doing Business».

Также в минувшем году американское экономическое издание «Forbes» присудило республике 123-е место в рейтинге «Best Countries for Business» («Лучшие страны для ведения бизнеса»).

В 2018 году Киргизия заняла 102-ю позицию в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности», оказавшись в одном ряду с такими странами как Доминиканская Республика, Босния и Герцеговина, Монголия и Египет.

ИА REGNUM отмечает, что «Doing Business» фиксирует в первую очередь изменения в нормативных актах, но не учитывает правоприменительную практику, уровень безопасности в стране, состояние экономики страны, качество кадров и иные показатели.