В Югре по программе «Молодая семья» пересмотрят очерёдность

Ханты-Мансийск, , 16:25 — REGNUM Реализация программы «Молодая семья», вызвавшая массу протестов в 2018 году, и накопившаяся очередь в 24 тысячи семей, приобретёт первоочерёдность получающих выплаты. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции 15 ноября 2018 года.

«Программа «Молодая семья» — очень популярная. И мы даже были вынуждены приостановить приём заявлений на участие в этой программе, так как поняли, что не можем ответить на этот вызов. Около 20% участников программы были исключены из неё по достижению 36-летнего возраста, или по причине самостоятельного решения жилищного вопроса, или люди воспользовались льготной ипотекой. Средняя стоимость субсидии для молодой семьи по программе получается в пределах миллиона рублей. После обсуждения с инициативной группой, мы пришли к выводу, что необходимо в первую очередь направить деньги тем, кто уже заключил договор купли продажи, таких около 11 тысяч человек, и тем которым на границе 36 летнего возраста. И в принципе мы готовы к этому решению. И я уверена, что его не все поддержат. Но тем не менее решение надо принимать», — пояснила Наталья Комарова.

Между тем глава Югры отметила, что поставила перед подчинёнными задачу: впредь разрабатывать такой механизм для оказания государственной поддержки, «чтобы формировались программы без очереди, на принципе запрос и обеспечение его».

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