Руденя рассказал в правительстве РФ о переходе на цифровое телевещание

Тверь, , 15:52 — REGNUM Опыт Тверской области по переходу на цифровое телевещание представил 15 ноября в правительстве РФ губернатор региона Игорь Руденя, об этом сообщила пресс-служба облправительства. С января 2019 года на цифровой формат телевизионного вещания перейдут все российские регионы. Тверская область — первая среди субъектов РФ — перешла на цифровое эфирное телевидение: 9 ноября состоялся торжественный запуск второго мультиплекса цифрового телевещания на всей территории Верхневолжья.

«К реализации проекта привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования, — рассказал на заседании правительства РФ об организации работы с населением глава Тверской области Игорь Руденя. — Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и «горячая линия» в Минэкономразвития региона. С момента запуска второго мультиплекса количество обращений выросло в пять раз. 70% вопросов граждан касаются выбора и настройки оборудования».

Кроме того, для того, чтобы у малообеспеченных граждан не возникло сложностей с приобретением приставки для цифрового ТВ, в бюджете региона на 2018−2019 годы предусмотрели 6 млн рублей на компенсационные выплаты жителям с невысоким уровнем дохода. Для того, чтобы не возникало проблем с наличием оборудования для приёма цифрового вещания, завышением цен на него, продажей некачественной техники, организовано взаимодействие с управлениями антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Отметим, что первая в стране региональная спутниковая цифровая телекоммуникационная сеть в Тверской области заработала с 2003 года, с 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь». С запуском второго мультиплекса в высоком качестве доступны цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ». Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.