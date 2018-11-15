Россельхознадзор намерен проводить лабораторный мониторинг продуктов из КНР

Москва, , 15:44 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) будет проводить лабораторный мониторинг ввозимой из Китая пищевой продукции, заявил 15 ноября глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы будем проводить лабораторный мониторинг поступающей из Китая продукции», — заявил Данкверт на совещании, посвященном вопросам экспорта животноводческой продукции.

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По его словам, есть опасения, что в ввозимых в Россию из Китая кормах для животных могут быть антибиотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкальском крае на российско-китайской границе Россельхознадзор усилил контроль после крупной вспышки африканской чумы свиней в китайской провинции Ляонин.

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