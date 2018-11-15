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На развитие образования Атырауской области Казахстана выделят более $4 млн

Экономика

На заседании областного маслихата (совета) рассматривались поправки в бюджет области

Атырау, Казахстан, 15 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  Из бюджета Аытрауской области Казахстана будет дополнительно выделено 1,6 млрд тенге ($4,3 млн) на развитие образования, заявила 15 ноября заместитель акима (главы) региона Айгуль Ажгалиева на заседании областного маслихата (совета), сообщает агентство «КазТАГ».

Средства будут направлены на завершение строительства школ, детских садов, колледжа и студенческих общежитий. На заседании маслихата рассматривались поправки в бюджет области.

Дополнительные средства также планируется направить в здравоохранение, ЖКХ, жилищное строительство, сельское хозяйство, культуру и спорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре депутат Мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова направила председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву обращение с просьбой сохранить учреждения дополнительного образования в Астане. Городские власти планируют оптимизировать данные учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане потребовали отменить оптимизацию дополнительного образования

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Экономика Казахстана
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