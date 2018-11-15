Реальный дефицит бюджета Украины в 9 раз выше официального — эксперт

Киев, , 15:53 — REGNUM Ели посчитать реальный дефицит бюджета за три квартала 2018 года, он окажется выше официального в 9 раз, заявил экономист Виктор Скаршевский 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт заявил, что доходная часть бюджета не выполнена на 18,9 млрд гривен или около $679 млн.

«Более катастрофическая ситуация с расходной частью. Недофинансирование расходов из госбюджета составило 57,7 млрд гривен (минус 8,5% от плана на 9 месяцев). С начала года сумма недофинансирования расходной части госбюджета постоянно увеличивается», — рассказал Скаршевский.

Он уточнил, что недофинансированы практически все основные расходные статьи украинского бюджета: здравоохранение — на 44%, сельское хозяйство — на 39%, культура — на 31%.

«Но, даже недофинансирование расходов не сдержало дефицит бюджета в сентябре 2018 — минус 19,1 млрд грн ($686 млн). Если же посчитать реальный дефицит госбюджета (с учетом недофинансирования), то за 9 месяцев он составил 65 млрд грн, т. е. в 9 раз больше, чем показывает официальная статистика», — подытожил эксперт.

Напомним, годовой бюджет Украины равен бюджету столицы Германии, в которой живёт около 3,5 млн. человек.

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