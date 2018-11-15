Лучше не станет – рост экономики РФ не отразится на доходах её граждан

Москва, , 15:38 — REGNUM В оптимистические прогнозы о будущем российской экономики, скорее всего, не верят даже те, кто получает зарплату за их составление, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз зампредседателя Внешэкономбанка и экс-замминистра экономического развития РФ Андрея Клепача, предположившего, что цена на нефть в 2018 году упадёт примерно до отметки 60 долларов, но рецессии экономики не предвидится, и её рост составит примерно 1−1,3%.

«Насчёт нефти сложно утверждать что-то конкретное в принципе, — заметил Григорьев. — Мы помним множество утверждений российских чиновников и политических лидеров о том, что ниже тех же 80 долларов нефть никогда не упадёт, и прочее. Ясно одно — если продукт продаётся значительно выше себестоимости, всегда существует риск падения цены. Не говоря уже о наращивании объёма производства другими странами, политическом давлении и тому подобном».

Что касается роста экономики и рецессии, то здесь, по мнению эксперта, вопрос не менее сложный.

«Чисто бухгалтерский рост действительно может быть в районе процента (особенно после какого-нибудь «пересмотра показателей»), — заметил он. — Другое дело, что это никак не отразится на доходах большинства граждан. Более того, в радужные прогнозы, похоже, не верят уже даже те, кто получает за их составление зарплату. Например, по итогам 2018 года отток капитала из России составит, по оценкам Центрального банка, почти 70 миллиардов долларов!»

Кроме того, Григорьев обратил внимание на то, что в условиях сжимающейся экономики и нарастания противоречий наиболее вероятная стратегия поведения для российских компаний — это не инвестиции в новые проекты или техническое переоснащение.

«Как видно из последних событий, они всё чаще предпочитают использовать административный и силовой ресурс для борьбы с конкурентами и перераспределять активы, — констатировал он. — — Это больше походит на подражание «присваивающему хозяйству», нежели на цельную экономическую стратегию, направленную на построение достойного будущего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге, зампредседателя Внешэкономбанка и экс-замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач заявил, что цена на нефть в 2018 году упадёт примерно до отметки около 60 долларов за баррель.

Рецессии российской экономики, по его мнению, в 2019 году ждать не стоит, хотя её рост может составить всего 1−1,3%.

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