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Россельхознадзор вернул в Казахстан 14,5 тонны «растаявшего» масла

Экономика

Было принято решение о возвращении автомобиля в место отправки

Россельхознадзор вернул в Казахстан 14,5 тонны «растаявшего» масла
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Сливочное масло

Челябинск, 15 ноября 2018, 15:20 — REGNUM  Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 14,5 тонны масла и спреда из Кустанайской области Казахстана из-за нарушения требований температурного режима при транспортировке продукции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Автомобиль был остановлен в Челябинской области. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в машине 14,5 тонны масла и спреда, около 1 тонны молока и 1,3 тонны сыра.

По поручению руководства водитель транспортного средства выставил в рефрижераторе температуру плюс 2 градуса. Это было сделано для исключения замерзания молока и сыра. Однако транспортировка масла при заданной температуре недопустима. Было принято решение о возвращении автомобиля в место отправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Россельхознадзор ввёл усиленный лабораторный контроль в отношении поставок животноводческой продукции трех казахстанских предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В России усилен контроль за продукцией трёх предприятий Казахстана

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