Костромской автокрановый завод начал выпускать уникальную продукцию

Кострома, , 15:11 — REGNUM В Костромской области начали производить первые в России крано-манипуляторные установки, сообщает пресс-служба губернатора области. Новый цех сборки данной продукции был открыт на Галичском автокрановом заводе.

На предприятии установили современное оборудование и разработали логистику. В планах — выпуск 150−200 манипуляторов в год, производственная мощность — до 450 машин.

«Новый цех, по сути дела, позволяет перейти на выпуск абсолютно новой продукции, уникальной. Продукции, которая еще не производилась в России. Это импортозамещение, это технологии, которые могут во многих отраслях снять большое количество технологических проблем, связанных с подъемом грузов, бурением, установкой свай. Универсальная и очень хорошая машина. На сто процентов убежден, будет востребована», — отметил глава региона Сергей Ситников.

Отметим, что с 2011 по 2015 годы завод реализовал инвестиционный проект по созданию и освоению серийного производства автокранов грузоподъемностью до 110 тонн. Стоимость проекта составила 215 миллионов рублей, было создано 350 рабочих мест. Минпромторг включил краны в список продукции, которая может приобретаться по программе субсидирования лизинга. Единовременная скидка на технику достигает 10%.

Справка ИА REGNUM . Галичский автокрановый завод основан в 1945 году и специализируется на выпуске автомобильных кранов от 25 т до 100 т под маркой «Галичанин» и на автомобильных шасси МЗКТ, Volvo, КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ. Завод находится в городе Галич, Костромской области.

За 2016 год Галичским заводом, совместно с Клинцовским изготовлено 1346 кранов различной грузоподъемности, это 65% от общего объема российского рынка автокранов. За последние 5 лет на заводе было создано 350 новых рабочих мест.

Всего завод выпускает более 60 моделей кранов, которые своим ходом разъезжаются по разным регионам России. Так, на строительстве Крымского моста задействованы порядка 20 «Галичанинов». Первый 100-тонник трудится в Подмосковье на строительстве блочных домов. Предприятие выполняет заказы не только для гражданского населения, но и для нужд Министерства обороны, МЧС.