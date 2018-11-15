«Эффект недостаточный»: Югра определяется с внутренними авиаперевозками

Ханты-Мансийск, , 15:05 — REGNUM Модель развития внутрирегиональных авиаперевозок в ХМАО совместно с авиакомпанией «ЮТэйр», соответствующая реальным запросам пассажиров, должна быть разработана к декабрю 2018 года. Затем эта сетка будет рассматриваться с точки зрения дотирования из бюджета, сообщила на пресс-конференции 15 ноября 2018 года губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Сейчас мы дотируем стоимость билетов авиакомпании на полмиллиона рублей. Я не считаю, что мы эффект получаем достаточный для такого рода вложений. Получим сетку, тогда будем принимать решение: идём мы в полном объёме на дотирование или мы эту сеточку чуть-чуть поправим, но тоже пойдём», — пояснила Наталья Комарова вектор развития внутренних авиаперевозок в ХМАО.

Отметим, что вопрос об организации дополнительных авиамаршрутов внутри автономного округа поднимается с 2013 года. Власти Югры до сих пор не могут определиться, нести ли дополнительные бюджетные расходы на субсидирование новых внутриокружных перелётов.

Напомним, акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются НПФ «Сургутнефтегаз» (50,112% акций через АО «АК-инвест»), Ханты-Мансийский автономный округ (38,83%) и Тюменская область (8,44%).