Правообладатель марки Henessy требует 5 млн руб. от воронежских бутлегеров

Бутурлиновка, Воронежская область, , 14:58 — REGNUM Компания Societe Jas Hennessy et Compagnie направила иск к воронежским бутлегерам в счет возмещения убытков на сумму 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Бутурлиновского районного суда 14 ноября.

Иск принят судом к рассмотрению. Ответчиками проходят четверо жителей, которые в феврале 2018 года были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В частности, ответчики использовали товарный знак Hennessy, чем причинил ущерб правообладателю в виде упущенной выгоды на сумму более чем 35 млн рублей. Истец направил иск в суд с намерением получить вместо возмещения убытков выплаты компенсации и просит взыскать с ответчика 5 млн руб.

Возбуждено гражданское дело, назначено первое судебное заседание.

Отметим, что в октябре 2015 года «предприятие», созданное осужденными, было закрыто правоохранительными органами. Тогда было изъято более 30 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, в том числе известных марок: коньяк Hennessy, виски Johnnie Walker Black Label, Dewar's, Chivas Regal, Jim Beam, White Horse 1900, текилы Olmeca Blanco и других. Бутылки маркировались поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

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