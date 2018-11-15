В Казахстане предложили в два раза сократить количество госкомпаний

Астана, , 15:00 — REGNUM Председатель президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев предложил в два раза сократить количество национальных компаний, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ».

По словам Кулибаева, государственные органы под различные нужды продолжают создавать государственные предприятия. При этом вопросы конкуренции остаются без внимания.

«Практика показала, что необходимо изменить правила игры — провести ревизию обоснованности видов деятельности квазигоссектора и сократить их как минимум в два раза», — добавил Кулибаев.

Он добавил, что доля государства в экономике Казахстана превышает 50% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Рахметов заявил, что фонд планирует сократить количество компаний и перейти на трехуровневую структуру: фонд, отраслевые субхолдинги, производственные компании.

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