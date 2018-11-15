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За счёт резервного фонда правительства Чувашии купят здание

Экономика

Предусмотрено 1,5 млн рублей

Чебоксары, 15 ноября 2018, 14:46 — REGNUM  В Чувашии выделяются очередные средства из резервного фонда правительства, на этот раз — на приобретение здания. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, средства из резервного фонда Кабинета министров Чувашии выделяются минтруду республики в размере 1,5 млн рублей. Данные средства будут перечислены подведомственному министерству бюджетному учреждению — центру социального обслуживания населения Чебоксарского района.

«В целях приобретения здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, пос. Кугеси, ул. Советская, д. 23», — говорится в документе.

Отметим, что в настоящее время по данному адресу находится отделение банка и другое подведомственное минтруду учреждение — центр занятости населения Чебоксарского района.

Напомним, ранее резервные средства выделялись на расчистку Сурского водозабора в Шумерле, который обеспечивает водоснабжение города.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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