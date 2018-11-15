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Словакия готова к развитию экономических отношений с Казахстаном

Экономика

15 ноября в Астане состоялся казахстанско-словацкий бизнес-форум

Словакия готова к развитию экономических отношений с Казахстаном
rawpixel
Сотрудничество

Астана, 15 ноября 2018, 14:43 — REGNUM  Правительство Словакии готово помогать развитию взаимных экономических отношений с Казахстаном, заявил председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини в ходе казахстанско-словацкого бизнес-форума, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

Премьер-министр добавил, что среди стран Туркестана Казахстан входит в приоритетное направление сотрудничества Словакии. В ходе форума стороны отметили, что самыми перспективными отраслями сотрудничества являются возобновляемая энергетика, автомобильная промышленность, машиностроение и другие отрасли.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Казахстаном и Словакией составил $53 млн, что на 39,5% больше, чем в 2016 году. В ходе казахстанско-словацкого бизнес-форума стороны отметили необходимость увеличения этого показателя.

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Экономика Казахстана
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