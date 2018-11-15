«Даже не выговор». свердловских глав районов могут наказать за отопление

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Неожиданно жёстко отреагировал на ситуацию с отоплением в Каменском и Белоярском районе первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Свои выводы чиновник озвучил на заседании согласительной комиссии в областном Заксобрании региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После доклада министра ЖКХ Николая Смирнова депутаты озвучили положение в Каменском и Белоярском районе: там до сих пор не построены котельные в связи с неготовностью проектно-сметной документации.

«Мы некоторых нерадивых глав гладим по голове, а даже при выделением средств понимаем, что вопрос не решается: и средства лежат, и муниципалитет не готов», — заявил возмущенный первый вице-губернатор. «Поэтому нужно создавать прецедент, может быть, даже не выговор», — жёстко заявил Орлов.

Напомним, 15 ноября проходит второе заседание согласительной комиссии. Уже выступил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чиновника упрекнули в том, что в области так и не решена проблема водных очистных сооружений.