Четверг, 15 Ноября 2018 года
16:02:26 МСК

«Даже не выговор». свердловских глав районов могут наказать за отопление

Экономика

Выводы сделаны жёсткие

«Даже не выговор». свердловских глав районов могут наказать за отопление
Josh Wedin
Батарея отопления

Екатеринбург, 15 ноября 2018, 14:29 — REGNUM  Неожиданно жёстко отреагировал на ситуацию с отоплением в Каменском и Белоярском районе первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Свои выводы чиновник озвучил на заседании согласительной комиссии в областном Заксобрании региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После доклада министра ЖКХ Николая Смирнова депутаты озвучили положение в Каменском и Белоярском районе: там до сих пор не построены котельные в связи с неготовностью проектно-сметной документации.

«Мы некоторых нерадивых глав гладим по голове, а даже при выделением средств понимаем, что вопрос не решается: и средства лежат, и муниципалитет не готов», — заявил возмущенный первый вице-губернатор. «Поэтому нужно создавать прецедент, может быть, даже не выговор», — жёстко заявил Орлов.

Напомним, 15 ноября проходит второе заседание согласительной комиссии. Уже выступил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Чиновника упрекнули в том, что в области так и не решена проблема водных очистных сооружений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить