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«Нафтогаз» отказался от идеи взять в долг за границей

Экономика

Украинская компания передумала лезть в долговую яму

Киев, 15 ноября 2018, 14:45 — REGNUM  Украинская государственная компания НАК «Нафтогаз» не будет выпускать еврооблигации, сообщили Украинские новости со ссылкой на неназванного представителя одного из иностранных банков.

Изначально планировалось выпустить ценные бумаги на $0,5 млрд под 10,9% годовых «но и этого не смогли собрать», рассказал источник.

Напомним, исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что «Нафтогаз» уничтожает своими действиями поддержку действующей власти, а также вызывает ненависть со стороны населения, поскольку именно простым потребителям придётся в конечном итоге платить по огромным процентам займа.

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Для сравнения, недавно Газпром разместил свои пятилетние облигации, номинированные в евро, под 2,95% годовых.

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