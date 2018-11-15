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Райбольница в Ульяновской области закупает медпункт за 8,2 млн рублей

Экономика

Речь идёт о передвижном лечебно-диагностический комплексе «Медицинский кабинет»

Ульяновск, 15 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  В Ульяновской области закупается передвижной медицинский пункт, который будет предназначен для экстренной акушерской помощи и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская районная больница». Закупается медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс «Медицинский кабинет» на базе шасси в исполнении «Передвижной медпункт» (ФАП). Начальная стоимость контракта определена в сумме 8,2 млн рублей.

Отмечается, что комплекс предназначен для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Согласно техническому заданию, в транспортном средстве должны быть бактерицидный облучатель, электрокардиограф, бесконтактный офтальмометр, анализатор уровня сахара крови, дефибриллятор, ручной дыхательный аппарат, анализатор гемоглобина крови, аппаратно-программный комплекс для антропометрии, а также укладки для оказания помощи при различных заболеваниях.

Транспортное средство должно быть оснащено кондиционером, вентилятором, электрогенератором, независимым отопителем, тепловой завесой, электроводонагревателем, холодильником и другими приборами.

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Государственные закупки
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