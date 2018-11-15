Астана опасается увеличения разницы цен на дизтопливо в России и Казахстане

Астана, , 14:31 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана опасается дальнейшего роста разницы стоимости дизельного топлива в России и Казахстане, заявил глава ведомства Канат Бозумбаев на совещании по вопросам ценообразования на внутреннем рынке, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

По данным министра, дизельное топливо Казахстана стало пользоваться спросом у транзитных автомобилей в связи с меньшей стоимостью, чем в соседних странах.

Разница в стоимости по сравнению с российскими заправочными станциями составляет 55−60 тенге (9,9−10,8 рубля) за литр. Бозумбаев добавил, что в 2019 году разница может увеличиться.

В министерстве энергетики опасаются, что в Казахстане может возникнуть дефицит топлива из-за большой разницы цен.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели 3246,1 тыс. тонн бензина, что на 27,8% больше, чем в январе — октябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За десять месяцев НПЗ Казахстана произвели более 3 млн тонн бензина