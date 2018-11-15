«Реформы» Гройсмана оставят без тепла целые области Украины — эксперт

Киев, , 14:12 — REGNUM Вина за срыв отопительного сезона на Украине лежит на премьер-министре Владимире Гройсмане. Об этом 15 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя перебои с отоплением в населенных пунктах страны.

«Срыв отопительного сезона — прямая вина господина Гройсмана. Еще летом многие эксперты предупреждали правительство Украины, что могут возникнуть проблемы. Почему? На сегодняшний день благодаря «реформам» господина Гройсмана долги за коммунальные услуги превысили рекордный размер — почти 40 млрд. (1,437 млрд долл.). На сегодняшний момент. Компаниям теплокоммунэнерго не заплатило население и не может заплатить, поскольку тарифы невероятно абсурдные», — сказал Охрименко.

Он обвинил Гройсмана в установлении европейских тарифов при африканских зарплатах украинцев.

«Виноват исключительно Гройсман. Тарифы — это дело рук Гройсмана, бардак, который он сделал в газовой системе — дело рук Гройсмана, откаты — дело рук Гройсмана. Разговоры о том, что мы идем в Европу, поэтому тарифы как в Европе, а зарплаты как в Африке — это тоже дело рук Гройсмана. Если бы Гройсман был настоящим премьером, такого бы не было. Он должен был вовремя все исправить… Господин Гройсман ждет чуда. Я понимаю, он уже давно живет не здесь. Его дети давно за границей, и он сам за границей. Ему глубоко наплевать, что будет в Украине», — добавил Охрименко.

Он напомнил, что мэры городов не имеют полномочий влиять на работу государственных и частных компаний, которые занимаются поставкой тепла.

«У меня такое впечатление, что господин Зубко вообще не понимает, как работает система теплокоммунэнерго в Украине. Он нам рассказывает о системе, которая существовала во времена СССР. Я не понимаю, почему у нас такой безграмотный вице-премьер? На сегодняшний день мэры не имеют никакого отношения к отоплению… Разговоры о том, что мэр города может мифическим способом где-то взять деньги и что-то сделать… Да, в советские времена мэр это мог», — рассказал Охрименко.

Эксперт также не исключает, что во время наступления морозов без отопления и света могут остаться целые области Украины.

«Летом правительство Украины и президент приняли закон, который предоставил право «Нафтогазу» отключать юрлица, которые задолжали за газ… Местные власти не имеют отношения к отоплению… В провинции таких примеров как со Смелой будет много. Если усилятся морозы, у нас будут замерзать целые области. Будут отключать и электроэнергию, и отопление. Это пока мы об этом говорим, но, когда количество отключенных городов превысит 100, об этом уже никто не будет говорить», — подытожил Охрименко.

Напомним, в октябре 2018 года Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) дала добро на отключение зимой тепла в домах украинцев, если те задолжают за поставленные услуги. Согласно условиями Кодекса газотранспортных систем, «Нафтогаз Украины» начиная с 1 декабря этого года сможет поручать операторам облгазам отключать теплосети за долги. Отказ перекрывать кран будет трактоваться регулятором не иначе как злоупотребление монопольным положением.

Как сообщалось, 14 ноября кабинет министров Украины ввел прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный сезон. По словам вице-премьер министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, правительство приняло решение снизить обязательный уровень расчетов за потребленный газ для предприятий теплокомунэнерго с 90% до 78%, для теплоэлектроцентралей — с 90% до 60%. Оно будет действовать с 1 декабря текущего года до 1 апреля 2019 года.