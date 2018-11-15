Нижегородская область увеличила экспорт более чем на треть

Нижний Новгород, , 14:07 — REGNUM По итогам девяти месяцев текущего года Нижегородская область увеличила экспорт на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении объем экспорта составил $3,6 млрд, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Он уточнил, что рост экспортных поставок обеспечен в основном за счет металлургической промышленности и двукратного роста продаж продуктов переработки нефти.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, за указанный период экспорт региона более чем в два раза превысил показатели роста в среднемпо Приволжскому федеральному округу, где увеличение составило около 17%, а также в 1,3 раза средний показатель по России — 28%.

Товарооборот Нижегородской области в январе-сентябре 2018 года вырос на 25,4% и составил $6,2 млрд.

Импорт также увеличился на 12% и составил в денежном выражении $2,4 млрд. В правительстве подчеркнули, что за девять месяцев в структуре внешнеторгового оборота доля экспорта значительно превысила долю импорта.

Крупнейшими торговыми партнерами Нижегородской области являются Белоруссия, Нидерланды, Украина, Германия, Китай, Турция, Финляндия, Индия и Казахстан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внешний торговый оборот Нижегородской области за первые шесть месяцев 2018 года вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении оборот составил $4,2 млрд. Экспорт увеличился на 43% и составил $2,5 млрд. Импорт вырос менее значительно — на 27% и составил $1,6 млрд.