Замглавы ВЭБ: Рецессии не будет, но от этого не легче

Екатеринбург, , 13:57 — REGNUM Цена на нефть в 2018 году упадёт примерно до отметки около $60 за баррель. Об этом заявил зампредседателя Внешэкономбанка и экс-замминмнистра экономического развития РФ Андрей Клепач на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнил, что сейчас среднегодовая цена высчитывается на уровне $72.

Рецессии российской экономики в 2019 году ждать не стоит, считает экономист. Клепач согласился с официальным прогнозом в 1,3% роста. «Может быть, будет меньше, 1−1,3%», — уточнил он.

Что же касается российской валюты, то на неё сильно влияет отток капитала. Иначе «рубль был бы существенно крепче», считает Клепач. Ослабление рубля может продолжиться и дальше, полагает эксперт.

Напомним, также 15 ноября Андрей Клепач заявил на конференции о том, что в нынешней ситуации России «сложно» бороться с оттоком капитала. «Жёсткие» меры могут не помочь, решение проблемы — в росте устойчивости российской экономики, считает экономист.

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