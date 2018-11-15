Путин назвал «устраивающую» РФ цену на нефть

Сингапур, , 13:46 — REGNUM И для производителей, и для потребителей необходима оптимальная цена на нефть. Об этом сегодня, 15 ноября, на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита заявил президент РФ Владимир Путин.

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При этом цену на нефть в районе $70 за баррель глава государства назвал вполне приемлемой для России.

«Где-то в районе $70 нас вполне устраивает», — сказал российский лидер.

Он отметил, что это даёт определённый запас прочности и стабильности, так как расходы бюджета РФ рассчитываются, исходя из цены около $40 долларов за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 ноября, после резкого падения на 6−7% — до $65 за баррель для Brent и $55 за баррель для WTI, за день торгов мировые цены на нефть выросли на 1%. Нефть марки Brent выросла на 65 центов (1%), до $66,12 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 56 центов (1,01%), до $56,25 за баррель.

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