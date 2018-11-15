В Чимкенте стартовал первый межрегиональный форум Узбекистана и Казахстана

Чимкент, Казахстан, , 13:40 — REGNUM Участники первого форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы партнерства стран Шёлкового пути, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

В рамках форума обсуждался вопрос пропаганды туристических продуктов стран Туркестана на рынках России и Европы. Участники также обсудили проекты экономических коридоров в регионе, которые могут стать основой межрегиональных проектов в сфере туризма.

Планируется, что в ходе форума будет представлен транснациональный туристический тур по Шелковому пути (Казахстан — Киргизия — Узбекистан — Таджикистан).

Как сообщало ИА REGNUM, в первом межрегиональном форуме в Чимкенте примут участие первые вице-премьеры Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Ачилбай Раматов.

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