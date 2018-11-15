С оттоком капитала не справишься «жёстко» — замглавы ВЭБ

Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Бороться с оттоком капитала из России в условиях либерального режима движения капитала крайне сложно. Об этом заявил экс-замминистра экономического развития РФ, главный экономист и заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Бороться с оттоком капитала в условиях, когда у нас достаточно либеральный режим движения капитала, достаточно сложно», — заявил Клепач.

Эксперт уточнил, что отток вызван в первую очередь «страхами из-за санкций». Еще одна из причин — участники рынка боятся, что может произойти «заморозка валютных сбережений», считает Клепач.

Представитель ВЭБа считает, что в нынешних условиях «можно попытаться» ввести жёсткие меры регулирования, которые были раньше, но они «не очень эффективны».

Решение проблемы — в повышении устойчивости российской экономики, привлекательности инвестиции в российский бизнес и российские активы. Клепач привёл пример: на одном из экономических форумов проводили голосование, на котором 60% участников высказались за инвестирование в зарубежные, а не в отечественные активы. «Пока у нас такая ситуация — отток капитала есть и будет», — уверен Клепач.

Напомним, чистый отток капитала из России за период с января по октябрь 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до $42,2 млрд.

Читайте развитие сюжета: Замглавы ВЭБ: Рецессии не будет, но от этого не легче