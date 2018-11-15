Безработица в Южной Корее достигла рекордных значений

Сеул, , 19:16 — REGNUM Показатели безработицы в Южной Корее продолжили рост и достигли наивысших значений за последние несколько лет. Основные проблемы наблюдаются в гостиничном секторе и ритейле.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, сейчас безработными остаются 3,5% трудоспособного населения, что на 0,3% выше, чем годом ранее. Также на 0,2% вырос и показатель безработицы среди молодёжи — до 8,4%. В сентябре было создано лишь 45 тысяч новых рабочих мест, а в июле и августе — 20 тысяч, в то время как во многих областях их наблюдается значительное сокращение.

Правительство Республики Корея проводит политику по борьбе с безработицей: за полгода на эти цели уже потрачено 3,6 млрд долларов, а в 2017 — 9 миллиардов.

Тем не менее, увеличивается минимальный размер оплаты труда. По мнению экспертов, именно это вынуждает работодателей увольнять работников, чтобы не платить им больше. Поэтому усилия правительства не приводят к желаемому эффекту.