Около 70% дорог Прибайкалья не отвечают нормативным требованиям

Иркутск, , 13:28 — REGNUM Дороги Иркутской области далеки от идеала, но немногие знают — насколько. И вот сегодня, 15 ноября, замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов озвучил неутешительные цифры: только 30% региональных дорог отвечают нормативным требованиям. Подробности с пресс-конференции чиновника сообщает i38.ru.

Улучшить состояние дорожной отрасли, по словам Евгения Липатова, призван национальный проект «Безопасные и качественные дороги», который заработает с 2019 года. К этому времени, реализуя одноимённую федеральную программу, область планирует повысить состояние отвечающих требованиям дорог до 50% и устранить 85% очагов аварийности.

«Мы просили финансирование на пять лет в размере 28 млрд рублей, нам подтвердили 23 млрд рублей. Уменьшение коснулось 2019 и 2020 года, но затем идёт рост. Однако по первым двум годам проекта мы ожидаем корректировки федерального бюджета», — отметил замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

По его словам, на 2019 год областной дорожный фонд утверждён на уровне 9 млрд рублей, а в 2023—2024 годах прогнозируется, что дорожный фонд будет составлять 15−16 млрд рублей.