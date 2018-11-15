Главный по газонам и зимним дорогам МУП Пензы получил красную карту

Пенза, , 13:17 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области 28 ноября 2018 года рассмотрит обоснованность требований о банкротстве организации сферы благоустройства, известной многим горожанам в летний период сотрудниками с газонокосилками, а зимой — спецтранспортом, посыпающим дороги, пешеходные переходы солью и песком, — муниципального унитарного предприятия «Зеленое хозяйство города Пензы». Истцом выступает коммерческая компания, сумма претензий — более 483 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» в столице региона занимается ежегодным выкашиванием городских газонов — на балансе компании свыше 30 триммеров, благоустройством цветников, скверов, выращиванием и высадкой кустарников, деревьев, цветов. По основному виду деятельности компания специализируется на выращивании однолетних культур. На балансе компании числится тепличный комплекс, питомник, численность работников. По сведениям из открытых источников, превышает 400 человек.

МУП учреждено администрацией города в апреле 2005 года, полномочия учредителя выполняет управление муниципального имущества администрации города. Предприятие создано на базе МУСП «Горзеленхоз», на момент реорганизации работавшего в регионе уже более 70 лет. Уставный капитал МУП — 100 тыс. рублей, директор с 24 января 2018 года — Вячеслав Голохвастов. Ранее Голохвастов руководил муниципальным предприятием «Пензадормост».МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» также ответственно за посыпку городских дорог, пешеходных переходов солью и песком в зимний период. На его балансе есть необходимая спецтехника. В октябре 2018 года сообщалось, что МУП подготовило к зиме более 30 единиц техники, создало для обработки пешеходных зон запас соли, закуплен песок.

К слову, именно представители этого МУП должны завезти на главную площадь Пензы материалы для монтажа 25-метровой искусственной елки.

Иск о банкротстве к МУП подало ООО «К-Трейд» из г. Заречный Пензенской области, сумма исковых требований — 471 286,55 рубля. Вечером 14 ноября 2018 года в базе Арбитражного суда Пензенской области появились материалы о принятии иска к производству и назначении заседания на 28 ноября 2018 года.

«Кредитором представлено заявление об уточнении требований, в котором просит суд включить в реестр требований кредиторов должника размер задолженности в сумме 483 712,28 руб., из которых 471 286,55 руб. — основной долг; 12 425 руб. — расходы по уплате государственной пошлины, и утвердить конкурсным управляющим арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность», — отмечалось в определении суда.