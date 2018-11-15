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Незаконные проверки предпринимателей в Казахстане сократились в 1,5 раза

Экономика

В Астане проходит III форуме по защите бизнеса «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства»

Астана, 15 ноября 2018, 13:24 — REGNUM  Незаконные проверки субъектов предпринимательства в Казахстане со стороны государственных органов сократились в полтора раза, заявил 15 ноября Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров на III форуме по защите бизнеса «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства», сообщает издание Zakon.kz.

На снижение административного давления на бизнес повлиял отказ госструктур от плановых проверок и сокращение на 60% различных требований к предпринимателям.

Для предотвращения незаконного вмешательства прокуратурой запущена информационная система ЕРСОП (единый реестр субъектов и объектов проверок).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Комитету национальной безопасности выявить государственных служащих, которые оказывают давление на бизнес.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил спецслужбам защищать бизнес от давления чиновников

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