Власти Воронежа обещают горожанам «умную» транспортную сеть

Воронеж, , 13:14 — REGNUM «Умную» транспортную сеть намерены создать власти в Воронеже. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, заявил глава города Вадим Кстенин 14 ноября в рамках встречи заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса с заместителем министра транспорта, земли, инфраструктуры и туризма Японии Фумихико Юки. Напомним, Воронеж стал пилотным в реализации ряда российско-японских проектов в сфере городского благоустройства под общим названием «Умный город».

«Первоочерёдным направлением для Воронежа предлагаю сделать создание «умной» транспортной сети, включающей применение передовых технологий спутниковой навигации общественного транспорта. Задача — увязать систему «умных» остановок и светофорных объектов с центром организации дорожного движения. Это в идеале даст воронежцам возможность получать полную информацию о движении пассажирского транспорта как через мобильные приложения, так и на специальных табло на остановочных пунктах. Это также позволит «умным» светофорам анализировать трафик и регулировать дорожное движение с учетом приоритета пассажирскому транспорту», — подчеркнул Вадим Кстенин.

«Вместе с системным и последовательным решением тех проблем городского общественного транспорта, которые сейчас беспокоят и власть, и горожан, мы намерены создать в Воронеже по-настоящему «умную» транспортную сеть», — добавил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть умных светофоров на Московском проспекте в Воронеже заработала в тестовом режиме в конце 2017 года. Несмотря на то, что изначально идея была раскритикована воронежцами, по данным, которые привел на встрече Андрей Чибис, скорость прохождения участка, оснащенного такими светофорами, увеличивается не менее чем на 20%.

Кроме того, в областном центре ранее было заявлено о планах по преобразованиям системы работы общественного транспорта — с 2020 года. В числе этих преобразований, в том числе, внедрение системы безналичного расчета в маршрутных такси. Пока, правда, многие частные перевозчики указания властей игнорируют: воронежцы жалуются на то, что водители автобусов либо ссылаются на то, что терминалы не работают, либо даже прячут их, говоря, что им их еще не выдали. Одной из мер по нормализации транспортной ситуации в городе стало и введение системы платных парковок: с 1 октября припарковать в центре можно за 40 рублей в час. Таким образом власти рассчитывают пересадить часть автомобилистов в общественный транспорт. В этих же целях до конца года на улицы города обещают выпустить 30 современных низкопольных автобусов большой вместимости.