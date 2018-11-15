Владимирский губернатор заступился за уволенных работников «Автоприбора»

Владимир, , 13:10 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поставил перед руководством завода «Автоприбор» задачу выполнить все социальные обязательства перед увольняемыми работниками. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 14 ноября он провёл рабочее совещание, посвященное этой проблеме.

Глава региона потребовал оказать необходимую поддержку предприятию и его работникам, рассмотреть все возможности сохранения кадров, а руководству завода посоветовал оперативно разъяснить общественности причины происходящего. Напомним, причиной новой волны увольнений на предприятии стали сезонные особенностями рынка автомобильной промышленности — в зимний период предприятие получает меньше заказов.

Генеральный директор предприятия Инесса Хорошаева заявила, что уже в феврале уволенные рабочие могут снова вернуться на «Автоприбор».

"Три месяца собственник, который выкупил активы, наблюдал за развитием предприятия, проводил проверку производственных процессов и работы администрации завода. Эти процедуры показали, что объёмы продаж не соответствуют оптимальной численности работников (на предприятии трудятся более 900 человек). Было принято решение провести переговоры с работниками, в первую очередь, пенсионного возраста, но с тем прицелом, чтобы в высокий сезон они вернулись на производство. Все, кто был уволен по соглашению сторон, получили вместе со своей заработной платой денежные компенсации. Всё проходит без каких-то социальных волнений: люди с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации», — рассказала она.

«Губернатор поставил задачу разобраться с эффектом сезонности, оказать необходимую консультационную помощь предприятию, чтобы цикл производства оставался непрерывным, а сотрудники продолжали работать. С людьми, которые ушли с производства и которые обратятся к нам в центры занятости населения, мы будем работать индивидуально, подыскивать им альтернативы трудоустройства. Кроме того, можем предложить им переобучение в рамках программы содействия занятости населения на другие профессии, которые они выберут», — рассказал директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трудовые договоры были расторгнуты с 68 работниками завода, в очереди на увольнение — ещё около 30 человек. Таким образом, постоянный штат предприятия сократят почти на 10%.

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