Почему на Украине «непопулярна» фальшивая гривна

Киев, , 07:57 — REGNUM Пока МВФ критикует Украину за медленный экономический рост (причиной которой, по мнению его постпреда, является коррупция), эксперты отмечают большую долю теневой экономики на Украине, и полагают, что именно этот фактор способствует усиленному обороту фальшивых денег. О происходящем в экономической сфере Украины пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

По данным нацбанка Украины, чаще всего на Украине выявляются поддельные банкноты в 100 долларов, 50, 100 и 200 евро, и 5000 рублей. Гривну на Украине подделывают реже, чем доллар, предпочитая крупные купюры (иначе не окупаются расходы на изготовление и сбыт), и то, если когда-то купюра в 500 грн. была эквивалентна 62 долларам, то теперь — всего 17, при том, что 500 грн. остается самым высоким номиналом. Часто банкноты производятся за пределами страны, и потому «производителю» оказывается легче сделать $100, продать их за треть номинала и получить более крупную прибыль.

Судя по мнению экономиста Александра Куща, которым он поделился с изданием «Обозреватель», ситуация говорит о многом:

«…много поддельных долларов, потому что эта валюта в основном крутится в теневом секторе. А учитывая, что у нас в тени находится до 60% экономики, то треть из этих денег — подделка».

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