Глава банка: Нацбанк Казахстана не концентрируется на развитии

Алма-Ата, Казахстан, , 12:17 — REGNUM Национальный банк Казахстан не уделяет должного внимания развитию банковской сферы, заявила председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова, выступая на конгрессе финансистов республики, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ».

Шаяхметова отметила, что финансовый регулятор концентрируется на жестком надзоре и не уделяет внимание развитию. Она также считает, что в Нацбанке республики существует конфликт интересов, который возникает между контролем инфляции и управлением Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Алма-Ате проходит VIII конгресс финансистов Казахстана. В ходе мероприятия председатель Национального банка республики Данияр Акишев заявил, что с 2019 года в республике вводится риск-ориентированный надзор.

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