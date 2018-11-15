Систему внешнего контроля за тарифами создадут в Ульяновской области

Ульяновск, , 12:16 — REGNUM В Ульяновской области создадут «независимый контрольный орган, занимающийся регулированием тарифов». Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на совещании по вопросам тарифообразования.

Глава региона отметил, что тарифы «напрямую влияют на качество жизни людей и возможности для экономического роста». Поэтому тарифообразование «должно быть прозрачным и справедливым для населения, представителей бизнеса».

«Необходимо создать независимый контрольный орган, занимающийся регулированием тарифов. Также мы усилим комиссию по мониторингу соблюдения законов в этой сфере и начнём привлекать авторитетных экспертов из других регионов страны», — сказал Сергей Морозов, выразив уверенность в том, что это «позволит уйти от несправедливости и непрозрачности».

Кроме того, будет реформирована работа совета потребителей.

Напомним, 5 апреля 2018 года на заседании Госсовета по развитию конкуренции Сергей Морозов предложил ввести институт независимого и публичного аудита всех решений по тарифам. Правительство региона заключило соглашение с Центром мониторинга и контроля за ценообразованием. По итогам анализа тарифных дел регулируемых организаций подготовлено экспертное заключение, которое будет учтено при установлении тарифов на следующий год.

Отметим, по данным департамента по регулированию цен и тарифов минэкономики Ульяновской области, индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги для региона с 1 июля 2018 года составил 103,6% (с июля 2017 года — 103,9%, с июля 2016 года — 104,4%).