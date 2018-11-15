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Включение Западного Казахстана в общую энергосистему – далекая перспектива

Экономика

Эксперт считает, что Западный Казахстан должен включиться в единую энергосистему через южные регионы

Астана, 15 ноября 2018, 12:05 — REGNUM  Подключение энергосистемы Западного Казахстана к общей энергосистеме страны является далекой перспективой, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя правления АО KEGOC Бакытжана Кажиева.

По его мнению, Западный Казахстан должен включиться в единую энергосистему через южные регионы, так как юг испытывает дефицит электроэнергии, а на западе имеется большой потенциал газовой генерации.

Специалист добавил, что более конкретные параметры электроснабжения юга появятся после прогнозного баланса. Кроме того, эксперты обсуждают проект «Север — Юг», в рамках которого планируется построить линию постоянного тока.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Бакытжан Кажиев заявил, что в Казахстане не хватает маневровых источников электроэнергии, в качестве которых могли бы выступать плотинные ГЭС. Однако инвесторы неохотно вкладываются в строительство таких источников.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: в Казахстане инвесторы плохо вкладываются в строительство ГЭС

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Электроэнергетика
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