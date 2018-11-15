На Урале профсоюз Качканарского ГОКа требует увеличить зарплату сотрудникам

Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM В Свердловской области профсоюзная организация Качканарского горно-обогатительного комбината (КГОК) собирает подписи работников предприятия за повышение заработной платы. Документ подписали 4146 сотрудников из 5033 членов профессионального союза.

Обращение передано президенту ООО «ЕвразХолдинг» Александру Фролову и управляющему директору «Евраз КГОК» Алексею Кушнареву, сообщает «Накануне.ru».

В представленном изданием документе указывается, что при подписании нового коллективного договора (срок действия старого заканчивается в 2018 году) необходимо учитывать соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму.

По данным профсоюзной организации к началу 2015 года средняя заработная плата составляла 46 407 рублей, что в 5,7 раз больше установленного на начало 2015 года прожиточного минимума (8208 рублей). В первом полугодии 2018 года средний заработок составляет 53 992 рублей, то есть в 4,8 раз больше чем установленный на данный период прожиточный минимум в Свердловской области (11 178 рублей).

Таким образом, профсоюзы предложили руководству предприятия при формировании производственного бюджета индексировать заработную плату на 23%, включая рост тарифов и окладов на 15%., чтобы восстановить покупательную способность заработка и довести его соотношение с прожиточным минимумом до 5,7.

Как сообщил изданию депутат городской думы Качканара Габбас Даутов, который много лет проработал на КГОКе, на основе коллективного договора работники предприятия вправе требовать повышения заработной платы, так как по итогам производственной деятельности у «Евраз КГОК» есть прибыль.