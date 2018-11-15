Более 350 тыс студентов зарегистрировались на олимпиаду «Я – профессионал»

Москва, , 11:51 — REGNUM Число заявок, поданных на участие в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», превысило 350 тысяч, что на 15 процентов больше количества регистраций прошлого года (295 тысяч заявок в 2017/2018 году).

До окончания регистрации осталась неделя. Подать заявку на олимпиаду могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года.

Зарегистрироваться на сайте https://yandex.ru/profi/ можно до 23.59 мск 22 ноября.

«В этом году на олимпиаду поступило более 74 тысяч регистраций из Москвы, что почти на 59% больше показателя прошлого года (в 2017—2018 году было подано 46 450 заявок). В полтора раза увеличилось количество регистраций из Приморского края (более 7 500 против 4 500). Двукратный рост регистраций показали Курская (с 1 500 заявок до более чем 3 000) и Новосибирская области (с 4 000 до 8 000 заявок), а также Красноярский край (с 3 500 заявок до 7 000). Количество регистраций из Республики Дагестан выросло в 6 раз до 9 000 заявок», — говорит руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Наибольшей популярностью пользуются следующие направления олимпиады: «Психология» (17 880), «Экономика» (17 103), «Математика» (17 009), «Менеджмент» (15 886), а также «Лечебное дело, Педиатрия» (14 128).

Организаторы проекта обратили внимание на студентов, которые выбрали диаметрально противоположные направления олимпиады. Например, студент 1 курса НИЯУ МИФИ Илья Сухарев зарегистрировался на два направления: «Физика» и «Филология».

"Физика — предмет моих профессиональных интересов: я учился в физико-математической школе, сейчас поступил в МИФИ и в будущем, наверное, свяжу свою жизнь с естественными науками. Филология, а точнее, чтение художественной литературы, книг по истории и теории языков — мое хобби. У английского писателя и физика Чарльза Сноу есть интересная мысль, что нельзя делить людей, я как раз хочу продемонстрировать его правоту», — говорит Илья Сухарев.

24 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады. Для участников на портале доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. Ознакомиться с расписанием состязаний отборочного этапа можно по ссылке: https://yandex.ru/profi/timetable

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

В 2018—2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.