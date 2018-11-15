В ТОР «Хабаровск» заработала новая подстанция мощностью 126 МВА

Хабаровск, , 11:49 — REGNUM Новую подстанцию мощностью 126 МВА поставили под напряжение специалисты ФСК ЕЭС для обеспечения резидентов площадки «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Отмечается, что строительно-монтажные работы на объекте завершились в рекордный срок — 10 месяцев. Оборудование подстанции предварительно прошло необходимые проверки. Объем инвестиций в проект составил 1,27 млрд рублей.

В настоящее время энергетики Дальневосточного федерального округа работают над созданием электросетевой инфраструктуры в пределах шести территорий опережающего развития в Хабаровском и в Приморском краях.

Также в Амурской области на действующей подстанции 220 кВ «Белогорская» планируется провести реконструкцию ОРУ 110 кВ по заявке резидента ТОР «Белогорск» — Амурского маслоэкстракционного завода. Предприятию дополнительно необходимо 16,7 МВт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТОР «Хабаровск» создана постановлением правительства России. Ее специализация определена промышленным производством, металлургией и логистикой. В настоящее время статус резидентов территории имеют 30 инвесторов с проектами на общую сумму 23 млрд рублей и планами создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

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