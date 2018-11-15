В Сингапуре заложен русский православный храм

Сингапур, , 11:33 — REGNUM Руководство Группы «ФосАгро» приняло участие в чине освящения закладного камня в основание храма Русской Православной Церкви и Российского культурного центра в Сингапуре.

Торжественную церемонию закладки первого камня Российского культурного центра и храма Успения Пресвятой Богородицы, вошедшую в программу визита главы Российского государства в Сингапур, приуроченного к саммиту Россия — АСЕАН и саммиту Восточноевропейского партнерства, открыли президент России Владимир Путин и президент Республики Сингапур Халима Якоб.

По словам президента России Владимира Путина, «Сингапур — это важный и перспективный партнёр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии. Это подтвердила и состоявшаяся сегодня церемония закладки первого камня — фундамента первого Российского культурного центра и православного храма здесь, в Сингапуре. Уверен, что этот жест и последующее возведение этого центра будут служить хорошей основой для развития двусторонних отношений, особенно на уровне людей, которые будут приезжать сюда, в Сингапур, всё больше и больше, будут знакомиться с вашей страной и будут иметь возможность посетить русскую православную церковь и наш культурный центр. А граждане Сингапура будут иметь возможность познакомиться с культурой Российской Федерации».

Чин освящения провел управляющий приходами Московского Патриархата в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, архиепископ Солнечногорский Сергий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла компания «ФосАгро» и семья православных меценатов Гурьевых возьмут на себя заботы по благоукрашению первого православного храма в Сингапуре.

«Мы оказываем посильную поддержку Русской Православной Церкви в строительстве и восстановлении храмов в России за рубежом. Это большая честь для нашей семьи и всей компании «ФосАгро», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев после завершения чина освящения закладного камня в основание Храма, которую провел архиепископ Солнечногорский Сергий.

В Сингапуре ровно 5 лет назад Группа «ФосАгро» открыла свою первую зарубежную трейдинговую компанию «ФосАгро-Азия». С первого дня ее существования она оказывает помощь действующему в Сингапуре. Помимо церемонии закладки камня первого камня Русского культурного центра, на территории которого будет построен первый православный храм в Сингапуре, руководство Группы «ФосАгро» приняло участие в государственном приёме от имени Президента Сингапура Халимы Якоб в честь главы Российского государства Владимира Путина. В офисе «ФосАгро-Азия» прошло производственное совещание, на котором было отмечено, что Группа «ФосАгро» за последние 5 лет увеличила ежегодный объём поставок продукции в страны Юго-Восточной Азии более чем в 1,6 раза — до 600 тыс. т и намерена укрепить своё присутствие на перспективном азиатском рынке. Также были проведены переговоры с бизнес-партнерами Группы «ФосАгро».

«ФосАгро» осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В России компания оказывает содействие восстановлению и строительству православных храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания. В частности, при поддержке тружеников Компании был построен храмовый комплекс с кафедральным собором в честь преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская область), храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область), отреставрирован Свято — Троицкий храм (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме святого пророка Илии (с. Абаканово, Вологодская область).

«ФосАгро» возрождает и традицию возведения заводских храмов. На предприятиях компании и в местах отдыха работников компании в Череповце, Балакове и Кировске уже построены и освящены 5 храмов. Начато строительство еще пяти храмов — в Москве, Волхове, Череповце и на обогатительной фабрике и руднике в Мурманской области.

В Москве на территории своей штаб-квартиры компания «ФосАгро» по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла строит храм — часовню в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Памятный храм — часовня в честь исторического события — принесения в 2017 г. части мощей Святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию.

Трудами Святейшего Патриарха Кирилла в 2017 г. удалось добиться принесения части мощей Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию. Мощи Николая Чудотворца никогда не покидали Бари с тех пор, как были привезены в этот город 930 лет назад. Благодаря достигнутым с Римской Католической Церковью договоренностям, поклониться святым мощам смогли 2,5 миллиона верующих из России и других стран мира. На два месяца обителью святыни стали Храм Христа Спасителя в Москве и Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге. Посильное участие в этом уникальном событии новейшей истории приняла компания «ФосАгро» и лично семья православных меценатов Гурьевых.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания «ФосАгро» уже более 7 лет дважды в год организует паломнические поездки к мощам Святителя Николая Чудотворца для верующих из России.

Благотворительная деятельность руководителей «ФосАгро» была отмечена рядом наград Русской Православной Церкви.