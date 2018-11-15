Нижегородский губернатор и глава Минстроя РФ обсудили важные вопросы

Нижний Новгород, , 11:13 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Стороны обсудили ситуацию с объектами незавершенного строительства в регионе, развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров, а также проект по сохранению и восстановлению исторических центров городов.

«У нас с федеральным минстроем немало общих тем и перспективных направлений сотрудничества», — отметил Никитин и добавил, что основные вопросы взаимодействия с ведомством уже обсуждались на конференции в октябре, теперь необходимо вырабатывать конкретные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года стало известно, что кластер Арзамас-Дивеево-Саров могут включить в национальный проект «Культура» в виде отдельного федерального проекта «Паломническо-туристический кластер». Посещаемость проекта оценивается на уровне 1 млн человек в год.

О развитии кластера Никитин говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Губернатор уточнил, что работа в этом направлении будет включать развитие транспортно-логистической сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут, которые везет туристов из Арзамаса в Дивеево.

Стоимость создания кластера может составить около 2,5 млрд рублей. Весь объем работ «просто невозможно реализовать за счет регионального бюджета, поэтому будем просить по этому поводу поддержку», заявил глава области.