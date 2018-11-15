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Курс биткоина опустился ниже $5,7 тыс

Экономика

В конце июля текущего года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс

Курс биткоина опустился ниже $5,7 тыс
Steven Millstein
Биткоин

Вашингтон, 15 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов 15 ноября опустилась ниже $5,7 тыс. за единицу. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Так, по состоянию на 10:25 мск самая популярная криптовалюта подешевела на 11,13% к предыдущему закрытию торгов — до $5,65 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля текущего года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс., но затем начал постепенное снижение.

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