Ульяновские власти пересмотрят политику налоговых льгот и преференций

Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В Ульяновской области прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2019 год, сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании региона. Основное внимание было уделено пополнению доходной части казны.

Согласно проекту закона, доходная часть областной казны сформирована на 2019 год в сумме более 52,2 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2018 года. Расходы увеличены на 4,2 млрд рублей — до 51,8 млрд рублей. Предлагаемый профицит регионального бюджета — 446,3 млн рублей.

Собственные доходы запланированы в сумме 44,3 млрд рублей, что по сравнению с первоначальным планом на 2018 год выше на 7,6%. Наибольшую долю (34%, или порядка 16 млрд рублей) занимают акцизы, 82,2% из которых составляют акцизы на алкогольную продукцию и 17,7% — на нефтепродукты. Второй источник, занимающий почти 24,9% в структуре доходов, — налог на доходы физических лиц. Он спрогнозирован в сумме более 11 млрд рублей, что на 5,3% выше прошлогоднего показателя. Далее по значимости следует налог на прибыль организаций, запланированный показатель по его сбору составляет 24% от всех доходов и превышает 10,6 млрд рублей.

Безвозмездные федеральные поступления предлагается утвердить в сумме 7,9 млрд рублей. Региональные власти считают, что объём федеральной поддержки может возрасти по итогам 2019 года до 12,5 млрд рублей.

Что касается расходной части, то значительно вырастут средства на развитие здравоохранения: запланировано более 9,8 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд рублей (или на 17,4%) превышает аналогичные цифры по 2018 году. На социальную поддержку предусмотрено более 10,3 млрд рублей, на развитие образования — около 10 млрд рублей, развитие транспортной системы — более 4,8 млрд рублей, развитие сельского хозяйства — более 2,5 млрд рублей, в отрасль культуры планируется направить более 1,1 млрд рублей, на развитие физической культуры и спорта — порядка 1,9 млрд рублей.

В ходе обсуждения несколько выступлений было посвящено вопросам привлечения дополнительных средств в региональную казну. Глава комитета парламента по бюджету Александр Чепухин отметил, что «первостепенное значение имеет сбор НДФЛ, долю которого в структуре доходов нужно повышать», а возможности для этого есть: легализация теневого бизнеса, борьба с «серыми» зарплатами.

По словам вице-премьера Ульяновской области Марины Алексеевой, пополнить казну возможно за счет привлечения в экономику частных инвестиций, создания комфортных условий для ведения в регионе бизнеса и роста производительности труда, повышения эффективности бюджетных расходов. Кроме того, региональные власти намерены пересмотреть политику в отношении налоговых льгот и преференций, чтобы каждая из них давала конкретный социальный или экономический эффект, и разработать единые методические рекомендации для муниципальных образований, которые помогут им наполнять бюджет.

В ходе обсуждения глава ассоциации собственников и арендодателей недвижимости Юрий Савельев попросил не повышать ставку налога на имущество организаций, сохранив её на уровне 2018 года — 0,7%. Руководитель Ассоциации сельских старост Ульяновской области Александр Банщиков предложил распределять средства, выделяемые на поддержку ТОС, в пользу работающих на селе организаций, а староста села Краснополка Карсунского района Алексей Малин — направлять деньги, высвобождающиеся за счёт экономии бюджетных средств, на ремонт социальных объектов в муниципалитетах и пересмотреть нормы подушевого финансирования малокомплектных школ.

Первое чтение законопроекта об областном бюджете на 2019 год в региональном парламента запланировано на 21 ноября.

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