ЦБ РФ готов к возможному усилению внешних шоков – Набиуллина

Алма-Ата, Казахстан, , 10:26 — REGNUM В случае усиления внешних шоков Центробанк РФ сможет своевременно купировать риски финансовой стабильности. Такое заявление сегодня, 15 ноября, на VIII конгрессе финансистов Казахстана сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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«Мы уже не раз использовали эти инструменты», — уточнила Набиуллина.

В частности, речь идёт о таких мерах правительства для снижения эффектов от сильных колебаний цен на нефть, как бюджетные правила, пишет РИА Новости. Они позволяют создать буферы от внешних шоков и стабилизировать экономику и валютный курс.

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В Алма-Ате стартовал конгресс финансистов Казахстана

Также применяются и автоматически включающиеся валютные свопы, и аукционные инструменты предоставления валютного рефинансирования российским банкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что у правительства и Банка России есть понимание того, как действовать в ситуации с колебанием курса национальной валюты. Он отметил, что регулятор и Минфин проводят достаточно аккуратную политику на валютном рынке.

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