Эксперт: в Казахстане инвесторы плохо вкладываются в строительство ГЭС

Астана, , 10:22 — REGNUM В Казахстане предприниматели слабо инвестируют в строительство гидроэлектростанций плотинного типа, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя правления АО KEGOC Бакытжана Кажиева.

По его словам, большой потенциал строительства электростанций существует на западе Казахстана. В настоящее время более 80% электроэнергии в республике вырабатывается на угольных теплоэлектростанциях.

Кажиев добавил, что в Казахстане очень низкий уровень маневренных станций. Отметим, под маневренностью электростанций подразумевается возможность изменять свою мощность в установленных пределах в зависимости от нагрузки потребителей.

По словам специалиста, уровень маневренных станций в структуре источников электроэнергии соседних стран составляет 60%, тогда как в Казахстане этот показатель составляет 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Казахстане успешно завершился аукцион по отбору проектов гидроэлектростанций суммарной мощностью 55 МВт для северной и южной зон республики.

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