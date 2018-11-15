Депутат обвинил подрядчика парка Победы в Севастополе в обмане

Севастополь, , 10:18 — REGNUM Подрядчик дорогостоящей реконструкции парка Победы вводил в заблуждение власти города, обещая ускорить работы и при этом срывая все сроки. Об этом журналистам 14 ноября сообщил депутат местного Заксобрания, куратор реконструкции Иван Кусов.

«Специальная комиссия по парку Победы много раз выезжала на объект. Подрядчик обещал увеличить количество работников до 500 человек, повысить интенсивность работ, прикрывался неутверждённой сметой… Все это длилось два месяца. Правительство Севастополя активно участвовало в поиске субподрядчиков на стройку. И когда вроде бы все вопросы были решены, стало понятно, что подрядчик банально обманывает заказчика. Сроки сорваны, материалы не закуплены», — отметил Кусов.

По его словам, сейчас Парк Победы практически разрушен, разобран и недоступен для горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя сообщил, что с компанией «Глассок-Крым, реконструирующей парк Победы, расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию стоимостью более одного миллиарда рублей выполняло ООО «Рабочий 1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ.

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