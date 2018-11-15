Пятую авеню в рейтинге самых дорогих улиц мира потеснила улица в Гонконге

Нью-Йорк, США, , 09:57 — REGNUM Гонгконская улица Козуэй-Бей обошла Пятую авеню (Нью-Йорк) в рейтинге улиц с наиболее высокими ценами на аренду торговых площадей. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета международной компании Cushman & Wakefield.

По сведениям экспертов компании, за квадратный фут торговой площади на Козуэй-Бей в Гонконге арендатор заплатит в год $2671, в то время как в Нью-Йорке на Пятой авеню квадратный фут ему обойдется в $2250.

В пятерку наиболее дорогих торговых улиц мира также вошли лондонская Нью-Бонд-стрит ($1744), Елисейские поля в столице Франции ($1519) и Виа Монтенаполеоне в Милане ($1466). Московский Столешников переулок занял в рейтинге 18-е место.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа член совета московского отделения «Опоры России» ИА REGNUM заявил, что объективной причиной для ухода премиальных бутиков со Столешникова переулка могли стать снижение покупательской способности населения и объёмов торговли.

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